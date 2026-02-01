Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se domogne 25. Grend slem titule u karijeri, pošto je u finalu ovogodišnjeg Australijan opena poražen od Karlosa Alkaraza rezultatom 1:3.

Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Prvi reket sveta uspeo je da se domogne svog prvog trofeja u Melburnu i tako već u 22. godini kompletira titule na sva četiri Grend slema.

Posle pobedničkog poena na meču, očekivano, usledilo je veliko slavlje popularnog Karlitosa.

Legao je odmah na teren i podigao ruke u vis, a je usledio šmekerski gest Novaka.

Srbin mu je odmah prišao, zagrlio ga i srdačno mu čestitao na istorijskom uspehu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport