Sjajan gest najboljeg tenisera u istoriji.
Tenis
NEVEROVATNA REAKCIJA NOVAKA ĐOKOVIĆA! Pogledajte šta je uradio dok je Alkaraz slavio titulu! (VIDEO)
Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo da se domogne 25. Grend slem titule u karijeri, pošto je u finalu ovogodišnjeg Australijan opena poražen od Karlosa Alkaraza rezultatom 1:3.
Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia
Prvi reket sveta uspeo je da se domogne svog prvog trofeja u Melburnu i tako već u 22. godini kompletira titule na sva četiri Grend slema.
Posle pobedničkog poena na meču, očekivano, usledilo je veliko slavlje popularnog Karlitosa.
Legao je odmah na teren i podigao ruke u vis, a je usledio šmekerski gest Novaka.
Srbin mu je odmah prišao, zagrlio ga i srdačno mu čestitao na istorijskom uspehu.
Pogledajte kako je to izgledalo:
