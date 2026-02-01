Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, nije uspeo da stigne do 25. grend slem titule.

Njega je u trosatnom finalu posle četiri seta savladao Karlos Alkaraz, kome je ovo bila sedma grend slem titula.

Đoković je posle prvog obraćanja javnosti na terenu, izašao pred novinare na konferenciji za medije.

O rivalstvu sa Karlovom Alkarazom

"Uvek je zadovoljstvo igrati s njim. Definitivno je jedan od najboljih s kojima sam se susreo u karijeri. Uvek se mora igrati najbolje da bi se on pobedio. To sam i učinio set i po, ali stvari su se promenile. Zaslužio je pobedu. Sjajno je što sam uspeo da pobedim Sinera i da se borim s Karlosom u četiri tesna seta. Razočaran sam time kako sam se osećao u drugom i trećem setu, pogotovo posle sjajnog starta. Ipak, to je sport. Kada se podvuče linija, ovo je neverovatno dostignuće za mene, na dva seta od titule. Gorak je ukus, ali moram da budem zadovoljan rezultatom."

O padu posle prvog seta

"Ne volim da govorim o stvarima koje imaju veze sa zdravljem i fizički jer će se činiti da tražim izgovore i da oduzimam nešto od pobednika. Neću da delim to. Prvi set je jedan od najboljih koje sam odigrao, povratio sam momentum sredinom četvrtog, publika se uključila, onda sam imao baš loš promašaj na brejk lopti. Forhend mi se slomio u važnim trenucima. Jedan ili dva udarca okrenu stvar, što se i desilo. Razočaran sam što nisam uspeo da održim taj nivo, mnogo je "šta da" scenarija u mojoj glavi, ali tako je kako je."

O fizičkom stanju u finalu

"Imao sam sreće da ne igram četvrto kolo i samo dva seta u četvrtfinalu. Pričali smo o tome. Teško mi je posle meča da budem pozitivan i da se smešim, jer želim da pobedim... Ipak, generalno gledano je ovo bio fantastičan turnir. Znao sam da ću morati verovatno da pobedim obojicu na putu do titule, pobedio sam jednog."

O očekivanjima da osvoji grend slem

"Verovao sam i uvek imam viziju da osvajam grend slem, bilo gde da igram, ali nisam očekivao to. Spustio sam očekivanja u poslednje dve godine. Mislim da mi to dozvoljava da imam manje stresa i pritiska. Ne želim da me to pojede. Isto mi prija kada nisam uvek favorit na slemovima, to vam daje ekstra motivacije kada dođete do poslednje faze. Uspeo sam da dobijem Janika koji je branilac, od kojih sam izgubio poslednjih nekoliko mečeva. Neverovatan meč, neverovatan uspeh. Izgubio sam od prvog na svetu i verovatno u budućnosti legendarnog igrača."

Kako preboleti poraz u finalu?

"Ovaj osećaj će se... smiriti, makar da ne bude predugo prisutan u ovom intenzitetu. Gubio sam već velike mečeve, znam kako da se borim s ovim s emotivne tačke. Najbolji način jeste da budem s porodicom, tome se radujem i trenutno razmišljam samo o tome, da budem s bližnjima."

Hvalospevi na račun Alkaraza

"Rezultati govore da već ima neverovatnu karijeru. Ne mogu da se setim superlativa svih, zaslužuje svaku pohvalu teniske zajednice. FIn mlad čovek, prave vrednosti, pristojna porodica i čovek koji je već legenda, sa samo 22 je ispisao mnoge stranice istorije. Prvi put sam igrao s njim kad je imao 18-19 godina, videlo se da su mu suđene velike stvari. Napredovao je otad fizički, mentalno, igrački, stalno teži napretku, a to je mentalitet šampiona. Nikada se ne zadovoljava - moraš da napreduješ jer u suprotnom nazaduješ. On je kompletan paket."

O novoj prilici za grend slem

"Moram da budem iskren - gorak je ukus kada se izgubi finale grend slema, pogotovo u ovoj situaciji, sa dosta godina. Posle tri godine sam igrao slem finale, ne znam kako će Bog da uredi stvari, ali ko zna da li ću imati novu priliku. Stvarno sam bio naoštren, odlično sam krenuo, onda su se neke stvari desile. Zaslužio je pobedu. Bog ima planove koje ja prihvatam, iako je nekad teško u datom trenutku otvoriti se za to. Imam mnogo više stvari na kojima treba da budem zahvalan, da ne budem gord."