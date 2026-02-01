Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo danas da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu, pošto je u finalu Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu izgubio od Španca Karlosa Alkarasa sa 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Bilo je ovo 11. finale Đokovića na Australijan openu i njegov prvi poraz u finalima prvog Grend slem turnira u sezoni.

Spektakl u Melburnu ispratila je i proslavljena srpska teniserka Ana Ivanović, pa je odmah nakon meča podelila utiske na društvenoj mreži "X".

Iako se poslednjih godina retko javno oglašavala nakon Đokovićevih mečeva, sada je to učinila.

"Neverovatno finale muškaraca! Čestitke Karlosu Alkarazu na novom trofeј. Australijan open je u tvoјoј kolekciјi! Neverovatan nastup i turnir Novače. Pokazao si svima zašto si GOAT", napisala je Ana Ivanović.

Ne propustiteTenisĐOKOVIĆ IZAŠAO PRED NOVINARE: Pratite konferenciju Novaka posle poraza u finalu Australijan opena
profimedia-1071144467.jpg
Tenis"NOVAČE, TI SI ME INSPIRISAO!" Alkaraz ispisao istoriju, pa održao govor za pamćenje - Njegove moćne reči o Novaku odzvanjaju planetom!
profimedia-1071145246.jpg
Tenis"PRIPREMIO SAM POBEDNIČKI GOVOR, NE ZNAM ŠTA DA KAŽEM..." Đoković se emotivno obratio planeti nakon poraza u finalu AO: Nikad ovo nisam osetio...
profimedia-1071144546.jpg
TenisEVO KOLIKO SU ZARADILI ĐOKOVIĆ I ALKARAZ: Cifre od kojih se vrti u glavi! Nikad veći nagradni fond na Australijan openu
Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Australijan open

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport