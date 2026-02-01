Novak Đoković i Ana Ivanović u mladosti

Srpski teniser Novak Đoković nije uspeo danas da osvoji rekordnu 25. grend slem titulu, pošto je u finalu Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu izgubio od Španca Karlosa Alkarasa sa 6:2, 2:6, 3:6, 5:7.

Novak Đoković posle finala Australijan opena

Bilo je ovo 11. finale Đokovića na Australijan openu i njegov prvi poraz u finalima prvog Grend slem turnira u sezoni.

Spektakl u Melburnu ispratila je i proslavljena srpska teniserka Ana Ivanović, pa je odmah nakon meča podelila utiske na društvenoj mreži "X".

Iako se poslednjih godina retko javno oglašavala nakon Đokovićevih mečeva, sada je to učinila.

"Neverovatno finale muškaraca! Čestitke Karlosu Alkarazu na novom trofeј. Australijan open je u tvoјoј kolekciјi! Neverovatan nastup i turnir Novače. Pokazao si svima zašto si GOAT", napisala je Ana Ivanović.