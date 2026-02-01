Slušaj vest

Proslavljeni teniser i poznati analitičar "Eurosporta", Mats Vilander, analizirao je finalni meč ovogodišnjeg Australijan opena.

Podsetimo, Karlos Alkaraz prvi put u karijeri osvojio je titulu na Australijan openu, pošto je u finalu posle preokreta savladao Novaka Đokovića rezultatom 3:1.

1/9 Vidi galeriju Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Alkaraz je tako postao najmlađi teniser koji je kompletirao sva četiri grend slem trofeja.

"Ovo je u mojim očima njegova najveća pobeda u karijeri, da osvoji karijerni grend slem sa samo 22 godine. Imao je neverovatan pritisak, pored pritiska da osvoji turnir, tu je i pritisak da zabavi ljude. To što je uspeo je neverovatno. Zaslužio je. Mislim da bi osvojio ovaj turnir kad-tad i da je ovaj meč izgubio. Sada može da gleda koje još rekorde može da obori", rekao je impresionirani Vilander.

Posle toga usledile su i pohvale na Novakov račun.

"Moramo svi da zahvalimo Novaku jer gura plafon sve više, diže tu lestvicu. Igrači poput Alkaraza i Sinera će hteti da produže svoje karijere", rekao je Vilander.

Samo par minuta kasnije usledio je komentar koji se nimalo neće dopasti pristalicama najboljeg tenisera u istoriji.

"Novakove reči na terenu su sa stilom, tako je dostojanstven gubitnik. Zna da svedoči istoriji sa svim što radi Alkaraz. Karlos će biti samo još bolji i biće na vrhuncu tek za šest-sedam godina".

Naglasio je da je Novak imao dosta sreće na ovom turniru.

"Moramo da kažemo da je Novaka pogledala sreća, nije igrao protiv Menšika koji mu je predao meč bez borbe, samo dva seta protiv Muzetija koji se povredio. Delovao je malo umorno u nekim momentima, imao je naporan meč sa Sinerom. Mora da veruje da može da uzme slem. Posle onog provg seta sam pomislio da bi možda mogao da uzme titulu. Imao je brejk loptu u četvrtom setu, da je otišlo u pet, ko zna šta bi bilo. Mora da se oporavi, vrati kući. Teško će mu biti na Rolan Garosu da uzme trofej, ali na Vimbldonu nema toliko dobrih igrača koji se dobro snalaze na travi, mislim da mu je tu dobra šansa".

Kurir sport/Mondo