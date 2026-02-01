Slušaj vest

Ubedljivo najmlađi osvajač karijernog slema Karlos Alkaraz sijao je na konferenciji za medije – pozdravljen zdravicom od strane direktora turnira Krejga Tajlija.

Peta pobeda nad čovekom koji ovog izuzetnog mladog šampiona i dalje inspiriše je bila izuzetna, za njega i njegov tim mnogo veća nego što bilo koji rezultat (2–6, 6–2, 6–3, 7–5) ili statistika sugerišu – postavši stub njegovog teniskog.

Pitanja i razgovori sa šampionom su bili neprestani od momenta kada je sišao sa trofejnog podijuma – ali ga je na konferenciji za medije ipak sačekala molba da proba da rečima izrazi kako se sada oseća?

“Kao što ste rekli, neprekidno pričam još od poslednjeg poena, ali to je zaista neverovatan osećaj. Osvojiti karijerni grend slem bilo je nešto o čemu sam maštao. Svaki put kada dođem u Australiju, celu predsezonu posvetim ovom turniru, trudim se da radim najjače što mogu i da budem što bolje pripremljen kako bih ovde igrao i pokušao da osvojim trofej. Prethodnih godina nisam uspevao da odigram turnir na pravi način, ali sam zaista srećan što sam uspeo da postanem bolji igrač i konačno ove godine uspeo!”

Sada kada si osvojio karijerni slem tako mlad, da li bi nastavio da sanja o osvajanju sva četiri u istoj godini?

“To bi bio ogroman izazov. Iskreno, to su velike reči. Ja želim da idem korak po korak, a sledeći cilj je Rolan Garos. Imam sjajne uspomene sa tog turnira i svaki put se tamo osećam posebno. Ne želim da stavljam sebe pod veliki pritisak da to moram da uradim, ali bi bilo sjajno. Pokušaću da budem spreman, da naporno radim, da se oporavim i dobro treniram kako bih odigrao dobro na sledećem grend slemu”, jasan je Alkaraz.

Šta se promenilo u drugom setu, nakon što te je Novak „uzdrmao“ u prvom?

“Kao što sam rekao ranije, u tenisu se sve može promeniti jednim poenom. Jedan poen, jedan osećaj, jedan udarac mogu potpuno da promene meč. U prvom setu je igrao sjajno, ali i ja sam dobro udarao lopticu, dobro se kretao. Igrao sam tada dobar tenis, ali sa druge strane mreže bio je sjajan i inspirisan Novak, koji je pogađao neverovatne udarce. U drug m setu – i to već u prvom gemu - napravio je nekoliko lakih grešaka koje nije pravio u prvom setu, i to mi je donelo smirenost i veru da se meč može promeniti ako ostanem mentalno jak i pozitivan. Ostao sam čvrst i malo sam promenio taktiku u odnosu na prvi set u segmentima u kojim nije funkcionisala. Te male promene su mi mnogo pomogle da se vratim u meč i da se osećam komfornije i smirenije”, objašnjava on.

Koliko je ovaj osećaj poseban u poređenju sa ostalim grend slem titulama, posebno u svetlu toga da ti je rival bio Novak?

“Ove godine su pripreme bile drugačije za mene, vratio sam se iz jedne neobične i teške situacije. Mnogo ljudi je pričalo razne stvari i sumnjalo u moj nivo na ovom turniru. Svake godine kada sam dolazio u Australiju, razmišljao sam o osvajanju trofeja, ali se to nije dešavalo. Nisam prolazio dalje od četvrtfinala. Ove godine sam došao gladan uspeha, ambiciozan, mentalno dovoljno jak da ne slušam komentare drugih ljudi. To što sam ovde igrao dobar tenis znači mi sve, znači mi ceo svet: ovo je ostvarenje sna”, potvrđuje nam Karlos.

Novak je imao veoma lepe reči o tebi tokom ceremonije i na konferenciji za medije. Možeš li da prokomentarišeš njegovu igru večeras i tokom celog turnira?

“Kao što sam rekao u mom govoru na ceremoniji, ono što on radi je inspirativno. Inspiriše ne samo tenisere, već sve sportiste, uključujući i mene. Način na koji ulaže telo, um i ceo život da bi ponovo igrao finale grend slema, uprkos tome što su mnogi govorili da više neće igrati finale ili da neće pobediti Janika ili mene je fascinantan. To što on radi je neverovatno - igra sjajan tenis, pobedi Janika u polufinalu i večeras odigra fantastičan meč u finalu. Ako zadrži ovaj nivo tokom cele sezone, osvojiće velike turnire – Masters 1000, ponovo igrati finale grend slema. Sve zavisi od njegove fizičke spremnosti i koliko su turniri zahtevni za njega, ali mislim da je spreman da nastavi da osvaja najveće turnire”, iskren je prvi igrač sveta.

Ovo je prvi grend slem koji si osvojio bez Huana Karlosa Ferera u timu. Da li si bio dodatno motivisan da dokažeš da možeš da pobediš i bez njega?

“Ne baš, nisam razmišljao o ljudima koji su sumnjali u to. Došao sam da igram za sebe i za svoj tim. Svi znamo koliko sam naporno radio u predsezoni da bih bio spreman za ovaj turnir. Imao sam mnogo stvari o kojima sam razmišljao tokom turnira – da se fokusiram na svoj stil igre, na sebe, na strast. To je bilo sve o čemu sam razmišljao. Ali sada, kada sam uspeo, srećan sam što sam dokazao da su mnogi grešili”, napominje Karlos.

Kako razmišljaš o budućim ciljevima - Mastersima, ATP finalu? Odakle dolaze motivacija i želja da nastaviš dalje kada si već toliko postigao u mladim godinama?

“Mrzim da gubim (smeh) – to mi je glavna motivacija. Trudim se da gubim što manje. Postoje turniri koje zaista želim da osvojim makar jednom. Mastersi 1000 su jedan od ciljeva – da pokušam da osvojim svaki od njih barem jednom. Naravno, tu su i ATP finale i Dejvis kup. Dejvis kup je veliki cilj, voleo bih da ga osvojim za svoju zemlju, za Španiju. Postavio sam još neke ciljeve za sezonu i pokušaću da budem spreman da ih ostvarim”, najavljuje on.

Šta vam je Novak rekao odmah posle meča i šta je značio taj trenutak sportskog poštovanja?

“Rekao mi je samo: „Čestitam, zaslužio si.“ Ja sam njemu rekao da je uvek zadovoljstvo deliti teren s njim, naročito u finalu grend slema. Nije važno što sam ovaj put ja pobedio. Svaki put kada osetim njegovu „auru“ sa druge strane mreže, to je za mene privilegija i čast, kao neka vrsta majstorske lekcije iz koje pokušavam da naučim što više. Imam ogromno poštovanje prema njemu kao sportisti i kao osobi. Taj zagrljaj je bio izraz međusobnog poštovanja”, otkriva nam Španac.

Da li u potpunosti svestan na koji način utičeš na tenisku istoriju? Osvojio si više grend slem titula nego iko sa 22 godine i najmlađi si igrač sa „karijernim slemom“...

“Trudim se da to budem (smeh). Tenis je prelep sport, ali njegova loša strana je što turniri dolaze jedan za drugim i ponekad ne stigneš da shvatiš šta si upravo postigao, jer već moraš da razmišljaš o sledećem turniru. Naučio sam ove godine da cenim i uživam u svakom trenutku – ne samo u podizanju trofeja, već i u igranju turnira, pobedama, porazima, u svemu. Treba uživati u životu koji živiš. Sada pokušavam da zastanem i shvatim šta sam uradio. Znam da ispisujem istoriju i za mene je čast da moje ime stoji u istorijskim knjigama”, dodaje on.

Alkaraz je najavio da će za svaki grend slem koji prvi put osvoji dodati novu tetovažu? Da li ima ideju za Australijan Open, i gde bi je stavio?

“Biće to mali kengur. Ne znam još gde tačno, ali biće na nozi, između Vimbldona i Rolan Garosa - samo još da izaberem pravu stranu!” slatkim mukama završava druženje sa medijima za danas osvajač sedam grend slem titula u svom velikom naletu ka novim teniskim rekordima.