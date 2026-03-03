Zanimljiv susret imali su Arina Sabalenka i Karlos Alkaraz.
Tenis
POSLE VRELOG SNIMKA, SABALENKA PALA U ZAGRLJAJ ALKARAZU! Susret Arine i Karlitosa zapalio planetu: Društvene mreže gore, evo šta se desilo! (VIDEO)
Slušaj vest
Arina Sabalenka privlači veliku pažnju gde god da se pojavi.
Pre par dana je Sabalenka podelila i vreli snimak na kom je pokazala svoje obline pred modnu reviju u Milanu, a više informacija o tome možete pronaći na sledećem linku:
Arina Sabalenka u vrelom izdanju Foto: Printscreen / Instagram / sabalenkabr
Vidi galeriju
Sada je Sabalenka uspela da se nađe u centru pažnje zbog susreta sa Karlosom Alkarazom.
Arina i Karlitos našli su se u Indijan Velsu gde će se uskoro održati Masters, a Alkaraz je trenirao u dresu Lebrona Džejmsa iz Los Anđeles Lejkersa.
Kada ga je videla Sabalenka, pala mu je u zagrljaj, a zbog snimka njihovog susreta mreže su oborene i o svemu bruji čitava planeta.
Sabalenka i Alkaraz su pokazali da su veliki prijatelji, a evo i kako je izgledao njihov susret:
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši