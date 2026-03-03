Slušaj vest

Arina Sabalenka privlači veliku pažnju gde god da se pojavi.

Pre par dana je Sabalenka podelila i vreli snimak na kom je pokazala svoje obline pred modnu reviju u Milanu, a više informacija o tome možete pronaći na sledećem linku:

Sada je Sabalenka uspela da se nađe u centru pažnje zbog susreta sa Karlosom Alkarazom.

Arina i Karlitos našli su se u Indijan Velsu gde će se uskoro održati Masters, a Alkaraz je trenirao u dresu Lebrona Džejmsa iz Los Anđeles Lejkersa.

Kada ga je videla Sabalenka, pala mu je u zagrljaj, a zbog snimka njihovog susreta mreže su oborene i o svemu bruji čitava planeta.

Sabalenka i Alkaraz su pokazali da su veliki prijatelji, a evo i kako je izgledao njihov susret:

