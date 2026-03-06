Slušaj vest

Nekadašnja šampionka, koja je godinama važila za jednu od najlepših sportistkinja sveta, pojavila se bez trunke šminke, sa kosom zavezanom u punđu i naočarima koje su joj bile podignute na vrh glave.

Ana je nosila plavu duksericu i braon trenerku, a njen stajling jasno je pokazao da joj je jedino bilo važno da dođe po sina i provede vreme sa njim, daleko od glamura i reflektora.

Pogledajte ekskluzivne paparaco fotke:

1/3 Vidi galeriju Ana Ivanović paparaco fotke Foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Fotografi su je uhvatili u trenutku dok je izlazila iz vrtića sa malim Teom, a scena je mnoge iznenadila jer je nekadašnja šampionka delovala potpuno prirodno i opušteno, kao svaka druga mama koja dolazi po dete posle dana provedenog u vrtiću.

Međutim, ono što dodatno podgreva interesovanje javnosti jeste činjenica da deca Švajnštajgerove nove partnerke Silve pohađaju istu školu kao i Anina, pa nije isključeno da se njihove svakodnevne rute na ostrvu ponekad ukrste. Upravo je ona razlog raspada braka slavnog para, jer je afera između fudbalera i Bugarke počela dok su Ana i Bastijan još uvek živeli zajedno.

Uprkos svemu, Ana se, sudeći po najnovijim paparaco fotografijama, trudi da vodi miran i povučen život posvećen sinovima. Bivša teniska zvezda očigledno je odlučila da se nakon turbulentnog perioda fokusira na porodicu i decu, daleko od javnih drama koje su pratile njen razvod.

I dok javnost i dalje bruji o novim detaljima iz života njenog bivšeg supruga, Ana na Majorki deluje smireno - sa osmehom, u trenerci i sa najvažnijom ulogom koju danas ima - ulogom majke.

Evo kako je Ana izgledala pre dva meseca:

1/4 Vidi galeriju Ana Ivanović u novogodišnjoj noći Foto: Instagram/anaivanovic