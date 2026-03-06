Slušaj vest

Čuveni danski teniser, Holger Rune, i dalje je zaglavljen u Dohi koja je sve češće poprište haosa i raketnih udara.

Njegova majka, Aneke, otvorila je dušu i otkrila kako su ona i Holger imali veliku neprijatnost u Dohi.

- Po ceo dan sam na kompjuteru od kada je bombardovanje prekinulo trening. Poslala sam mejl nakon što sam saznala sa kojim rešenjem izlaze. Postoji li plan? Već nekoliko dana je ovde nasilje - počela je priču Aneke, pa se osvrnula na detalje pakla kroz koji su oni prošli:

- Holger je nastavio oporavak u hotelu, jer se nismo usuđivali da odemo do bolnice, raketa je pala jako blizu. Imamo sreće da su ljudi iz klinike došli i ovde sada rade sa njim, jer se mi nismo usudili da izađemo napolje. Počnete polako da se privikavate. Imamo osećaj da se smirilo malo, da možda možemo da nastavimo sa redovnim životnim aktivnostima, pa se nadamo da će se i aerodrom brzo otvoriti.

Podsetimo, Holger Rune je već neko vreme povređen, a predviđanja su da bi mogao da se vrati do Rolan Garosa.

