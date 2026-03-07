Slušaj vest

Čuveni Henman je govorio o nastupu Novaka Đokovića na ovogodišnje Australijan openu.

"U prva tri kola sumnjao sam u Đokovića. Nije bio na pravom nivou. Onda je gubio 0-2 protiv Muzetija, pomislio sam da sigurno ide kući", rekao je Henman.

Ali, Novak je uspeo da pobedi Italijana i da stigne do polufinala gde je odigrao fenomenalno protiv Janika Sinera.

"Ono što je bilo neverovatno protiv Sinera jeste to što je izgubio prva tri gema i bio potpuno van ritma. Sedeo sam u komentatorskoj loži i razmišljao: ovo bi moglo da bude sramotno. Zaista sam osećao da bi mogao da bude otpisan, jer njegov nivo nije bio dobar. Ali, toliko ljudi je u prošlosti reklo da nikada ne treba otpisivati velike šampione, a taj meč je bio savršen primer za to".

"Način na koji je promenio taktiku, drugi, treći, četvrti set, postao je baš agresivan, ne promašujući, bilo je apsolutno neverovatno. Bilo mi je teško da poverujem šta gledam. Zaista jeste. A gledam ga više od 20 godina. Bila je to neverovatna predstava".

Đoković je odlično krenuo finale protiv Karlosa Alkaraza.

"Kada je osvojio prvi set protiv Alkaraza sa 6:2, pomislili ste: 'Vau, ovo bi mogla da bude 25. Grend slem titula'. Ali, razlika između Alkaraza i Sinera je očigledna. Siner nije promenio plan igre jer je bio najbolji igrač na tvrdoj podlozi poslednjih nekoliko godina i pokušao je da se bori protiv vatre vatrom. To je išlo Đokoviću na ruku. Alkaraz ima daleko više varijacija, produžava poene, koristi slajs bekhend. To je bila prekretnica", zaključio je Henman.

