Protivnik Novaka Đokovića u subotu uveče biće Kamil Majhšak.
MASTERS INDIJAN VELS
NOVAK ĐOKOVIĆ SE VRAĆA NA TEREN: Evo gde možete gledati prvi meč srpskog tenisera u Indijan Velsu!
Slušaj vest
Novak Đoković će na startu turnira u Indijan Velsu igrati protiv Poljaka Kamila Majhšaka.
Novak Đoković Foto: ALEX PLAVEVSKI/EPA, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Ovo je susret druge runde pošto je Novak bio slobodan u prvom kolu u kom je Majhšak savladao Đovanija Mpešija Perikara sa 6:3, 1:6, 7:5 i počeće u subotu oko 22 časa po srednjeevropskom vremenu.
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Tenis.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši