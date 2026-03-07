Slušaj vest

Novak Đoković će na startu turnira u Indijan Velsu igrati protiv Poljaka Kamila Majhšaka.

Novak Đoković Foto: ALEX PLAVEVSKI/EPA, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia, COSTAS BALTAS / AFP / Profimedia

Ovo je susret druge runde pošto je Novak bio slobodan u prvom kolu u kom je Majhšak savladao Đovanija Mpešija Perikara sa 6:3, 1:6, 7:5 i počeće u subotu oko 22 časa po srednjeevropskom vremenu.

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, a direktan prenos čeka vas na Areni Sport Tenis.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

