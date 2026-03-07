Slušaj vest

Nije imala Arina Sabalenka problema u prvom meču u Indijan Velsu, te je rutinski savladala Japanku Himeno Sakacumu sa 6:4, 6:2.

Ono što je svima bilo zanimljivo je to da Sabalenka tokom meča nije skidala verenički prsten sa ruke. Podsetimo, vrednost ovog prstena procenjuje se i do milion dolara, a Arina se dotakla ove teme na konferenciji za medije.

1/4 Vidi galeriju Arina Sabalenka u Indijan Velsu Foto: John Cordes/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia, Harry How / Getty images / Profimedia

- Dva puta smo proverili da li postoji mogućnost da se dijamant izgubi tokom meča i nema je, pa sam bila sigurna noseći prsten. Osećam se udobno, osećam se sjajno i nadam se da će moja protivnica biti ometen sjajem ovih dijamanata - rekla je ona posle meča drugog kola.

Arina Sabalenka veliki je favorit za titulu u Indijan Velsu i bila je slobodna u prvoj rundi, a protivnica u trećem kolu biće joj rumunska teniserka Žakelin Kristijan.

