Od kada je završila tenisku karijeru, Jelena Janković retko kada izlazi u javnost i mnogi se pitaju šta se dešava sa čuvenom Srpkinjom.

Jedna od retkih prilika da čujemo za Jelenu Janković desila se posle ratnog haosa na Bliskom istoku. Jelena se oglasila na svom Instagram profilu i to iznenada i neočekivano i pohvalila je državu Srbiju za sve što je uradila za svoje državljane koji su se našli u Dubaiju u nezgodnom trenutku.

Jelena Janković sada Foto: Printscreen / Instagram / tenis.slovenija

- Želim iskreno da se zahvalim državi Srbiji na organizaciji leta iz Dubaija ka Beogradu. U trenucima kada je pomoć bila najpotrebnija, ovakav gest znači mnogo svim građanima.

Posebnu zahvalnost upućujem predsedniku Republike Srbije, kao i kompaniji Air Serbia, koja je zajedno sa svim nadležnim institucijama učestvovala u organizaciji i realizaciji ovog leta.

Hvala svima koji su svojim trudom, profesionalnošću i odgovornošću omogućili da se naši ljudi bezbedno vrate kući.

Ovakvi potezi pokazuju koliko je važno zajedništvo i briga o svojim građanima, gde god se oni nalazili.

Još jednom veliko hvala svima koji su učestvovali u organizaciji ovog leta - stoji u poruci Jelene Janković na Instagramu.

Jelena Janković.jpg
Foto: Printscreen / Instagram / jjelicious

