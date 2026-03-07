Slušaj vest

Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u treće kolo mastersa u Indijan Velsu, pošto je u drugom kolu pobedio Čeha Dalibora Svrčinu rezultatom 6:1, 6:1.

Janik Siner u Indijan Velsu Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

Meč je trajao 65 minuta i Siner je opravdao ulogu apsolutnog favorita i to na moćan način.

Italijanski teniser je u prvom setu napravio dva brejka, a u drugom setu je tri puta oduzeo servis protivniku za ubedljivu pobedu i plasman u narednu rundu takmičenja.

Siner će u trećem kolu igrati protiv Kanađanina Denisa Šapovalova, koji je savladao Argentinca Tomasa Martina Ečeverija sa 6:3, 2:6, 7:6 (7:5).

Janik Siner