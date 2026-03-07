Nije imao puno problema u drugom kolu Aleksander Zverev.
ZVEREV OPRAVDAO ULOGU FAVORITA! Nemac srušio Beretinija i stigao do trećeg kola Indijan Velsa!
Plasman u treće kolo Mastersa u Indijan Velsu izborio je Nemac Aleksander Zverev, koji je pobedio Italjana Matea Beretinija rezultatom 6:3, 6:4.
Bio je Nemac favorit protiv Italijana i opravdao je tu ulogu, te je nastavio put ka trofeju.
Aleksander Zverev u Indijan Velsu Foto: Harry How / Getty images / Profimedia, Maximilian Haupt / AFP / Profimedia
Zverev će u trećem kolu igrati protiv Amerikanca Brendona Nakašime.
Masters u Indijan Velsu igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
