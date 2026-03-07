Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u osminu finala turnira u Indijan Velsu, pošto su u prvom kolu pobedile Hrvaticu Donu Vekić i Amerikanku Sloun Stivens rezultatom 6:3, 6:3 za sat i 10 minuta igre.

Opravdale su srpska i kazahstanska teniserka ulogu favorita i u prvom setu su napravile dva brejka, dok su u drugom setu tri puta oduzele servis protivnicama i tako prošle u narednu rundu takmičenja.

Krunić i Danilina će u osmini finala Indijan Velsa igrati protiv Ukrajinke Ljudmila Kičenok i Dezire Kravčuk iz SAD.

WTA turnir u Indijan Velsu igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.

