DOBAR START ALEKSANDRE KRUNIĆ: Srpkinja u paru sa Danilinom stigla do osmine finala Indijan Velsa!
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Ana Danilina iz Kazahstana plasirale su se u osminu finala turnira u Indijan Velsu, pošto su u prvom kolu pobedile Hrvaticu Donu Vekić i Amerikanku Sloun Stivens rezultatom 6:3, 6:3 za sat i 10 minuta igre.
Aleksandra Krunić i Ana Danilina, finale Australijan opena Foto: Ma Ping / Xinhua News / Profimedia, Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia
Opravdale su srpska i kazahstanska teniserka ulogu favorita i u prvom setu su napravile dva brejka, dok su u drugom setu tri puta oduzele servis protivnicama i tako prošle u narednu rundu takmičenja.
Krunić i Danilina će u osmini finala Indijan Velsa igrati protiv Ukrajinke Ljudmila Kičenok i Dezire Kravčuk iz SAD.
WTA turnir u Indijan Velsu igra se za nagradni fond od 9.415.725 dolara.
