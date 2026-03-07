Slušaj vest

Meč je trajao sat i 29 minuta.

Muzeti je jednom uzeo servis mađarskom teniseru, dok je Fučovič osvojio četiri brejka.

Fučovič će u trećem kolu igrati protiv 32. tenisera sveta Francuza Artura Filsa, kom je u drugom kolu Hrvat Dino Prižmić predao meč.

Osmi teniser sveta Amerikanac Ben Šelton plasirao se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedio svog sunarodnika, 68. igrača sveta Rajlija Opelku posle tri seta, 6:7, 7:6, 6:3.

Meč je trajao dva sata i 14 minuta.

Šelton je jedini brejk na meču osvojio u šestom gemu trećeg seta.

Osmi teniser sveta osvojio je 11 poena direktno iz servisa, dok je Opelka zabeležio 23 asa.

Šelton će u trećem kolu igrati protiv svog sunarodnika 27. tenisera sveta Lernera Tijena, koji je u drugom kolu pobedio Australijanca Adama Voltona.

Plasman u treće kolo ostvario je i deveti teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, koji je u drugom kolu pobedio 148. igrača sveta Francuza Gaela Monfisa posle tri seta, 6:7, 6:3, 6:4.

Ože-Alijasim će u trećem kolu igrati protiv pobednika duela između Rusa Andreja Rubljova i Kanađanina Gabrijela Dijaloa.

U treće kolo su se noćas plasirali i Čeh Jakub Menšik, Španac Alehandro Davidovič Fokina i Amerikanci Frensis Tijafo, Tomi Pol i Brendon Nakašima, dok je četvrti teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev svoj plasman obezbedio sinoć, pobedom nad Italijanom Mateom Beretinijem.

