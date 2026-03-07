Slušaj vest

Meč je trajao dva sata.

Gof je sedam puta uzela servis uzbekistanskoj teniserki, dok je Rahimova osvojila pet brejkova.

Gof će u trećem kolu igrati protiv 32. teniserke sveta Filipinke Aleksandre Eale, koja je u drugom kolu pobedila Ukrajinku Dajanu Jastremsku.

Šesta teniserka sveta Amerikanka Amanda Anisimova plasirala se u treće kolo, pošto je u drugom kolu pobedila 94. igračicu sveta Ruskinju Anu Blinkovu posle tri seta, 5:7, 6:1, 6:0.

Meč je trajao sat i 40 minuta.

Anisimova je osam puta uzela servis ruskoj teniserki, dok je Blinkova osvojila četiri brejka.

Anisimova će u trećem kolu igrati protiv 24. teniserke sveta Britanke Eme Radukanu, koja je u drugom kolu pobedila Ruskinju Anastasiju Zaharovu.

Plasman u treće kolo ostvarila je i sedma teniserka sveta Italijanka Džasmin Paolini, koja je u drugom kolu pobedila 91. igračicu sveta Austrijanku Anastasiju Potapovu posle tri seta, 6:7, 6:2, 6:3.

Paolini će u trećem kolu igrati protiv 85. teniserke sveta Australijanke Ajle Tomljanović, koja je u drugom kolu pobedila Kineskinju Sinju Van.

U treće kolo su se plasirale i Kanađanka Viktorija Mboko, Ruskinja Ana Kalinskaja, Dankinja Klara Tauson, Čehinja Linda Noskova, Rumunka Sorana Kirstea, Japanka Naomi Osaka, Kolumbijka Kamila Osorio i Australijanka Talija Gibson.

