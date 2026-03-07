ĐOKOVIĆ - MAJHŠAK: Novak počinje pohod na Indijan Vels - komplikacije odmah na startu!
Novak Đoković će na startu turnira u Indijan Velsu igra protiv Poljaka Kamila Majhšaka.
Kasni početak meča
Iako je Novakov meč bio planiran za 22.00 časa po srednjoervopskom vremenu, on će ipak kasniti. Baptist i Ribakina će igrati i treći set.
Novak počinje pohod na Indijan Vels
Novak Đoković je bio slobodan u prvom kolu, dok je Kamil Majhšak do duela sa srpskim teniserom stigao pobedom nad Francuzom Đovanijem Mpešijem Perikarom sa 6:3, 1:6, 7:5.
Nikada do sada nije Novak imao prilike da igra protiv ovog poljskog tenisera koji je u nešto kasnijoj fazi karijere počeo da ređa dobre rezltate.
Pre tri godine je bio suspendovan na 13 meseci sa svih teniskih terena zbog pozitivnog doping testa, a nakon tog incidenta i pauze je počeo da se polako vraća i da u 2025. godini pravi ozbiljen rezultate poput osmine finala Vimbldona. Na Indijan Velsu je već jednom igrao drugu rundu, dok mu je najbolji rezultat na Mastersima trećo kolo Šangaja prošle sezone.