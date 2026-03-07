Slušaj vest

Naomi Osaka japanska teniserka ponovo je uspela da privuče veliku pažnju javnosti, ali ovoga puta ne samo zbog igre na terenu. Na turniru u Indijan Velsu pojavila se u upečatljivom modnom izdanju koje je odmah postalo tema na društvenim mrežama. Na društvenim mrežama njene fotografije šire se brzinom svetlosti i nismo sigurno da možemo da pobrojimo mnogo lepih.

Japanka poslednje vreme privlači sve više negativnog publiciteta. Nakon sjajnog početka karijere i osvajanje čak 4 grend slem turnira u 4 godine, sve je krenulo nizbrdo. Doživela je takozvano sagorevanje, izgubila motivaciju, a onda počela da pati od anksioznosti. Otkazivanja mečeva i konferencija za štampu postala su uobičajna i dok su svi to povezivali sa njenim mentalnim stanjem, teniserka iz Japana je neočekivano krenula da privlači pažnju ekstravagantnim izdanjima na terenu. Poslednjim je nadmašila i svoja i tuđa očekivanja.

Nakon suncobrana, šešira i vea na Australijan openu, Osaka je na teren u Indijan Velsu izašla sa posebnim zlatnim nakitom - nosila je upečatljive zlatne "ear cuff" minđuše koje obavijaju uvo, kao i zlatni, upečtaljiv detalj preko donje usne, koji nije naišao na odobrenje u javnosti, pa su se loši komentari nizali jedan za drugim.

"Prvo kaže da pati od anksioznosti, a onda na ovaj način privlači pažnju. Nešto mi tu ne štima", "Ovako će da dobije samo više hejta, ne znam šta želi da postigne", "Ajde da sve ovo ide uz nju i njen personaliti, ali ovo je obično privlačenje pažnje i odaje skroz drugačiju sliku o sebi", "Zgrožena sam", "Šta se ovoj devojci desilo?", delić je komentara ispod brojnih objava koje kruže društvenim mrežama.