Trenutno 72. igrač sveta lako je savladao Korentana Mutea, 33. na ATP listi, rezultatom 6:1, 6:4.

Novak Đoković posle finala Australijan opena Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Malo više od sat i po igre je bilo dovoljno Kovačeviću da zakaže potencijalni okršaj sa Novakom Đokovićem.

Novak će pre toga morati da preskoči prvu prepreku u vidu Kamila Majhšaka.

Protiv Đokovića je igrao samo jednom, na startu Rolan Garosa 2023, kada nije uzeo ni set.

Kovačević, poreklom sa ovih prostora, najbolji plasman je imao nedavno kada je bio 52. igrač planete.

Još uvek čeka na titulu, a ovosezonski skor na ATP turu mu je 8-7.

