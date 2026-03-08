Slušaj vest

Kako je sama objavila, nepoznata osoba poslala joj je poruke u kojima je zahtevala da namerno izgubi meč, a u suprotnom će, kako su zapretili, njena porodica biti napadnuta. U porukama je čak poslata i fotografija pištolja, ali i detalji o njenim najbližima.

Pana Udvardi Foto: PrintscreenInstagram

"Oko ponoći dobila sam nekoliko veoma uznemirujućih poruka na WhatsAppu sa nepoznatog broja na mom ličnom telefonu. Ta osoba mi je poručila da će, ukoliko danas ne izgubim meč, nauditi članovima moje porodice. Rekli su da znaju gde moja porodica živi, koje automobile voze i da imaju njihove brojeve telefona. Čak su poslali i fotografije članova moje porodice, kao i sliku pištolja" - napisala je 95. igračica sveta na Instagramu i dodala:

"Iskreno, bilo je veoma zastrašujuće dobiti nešto takvo. Odmah sam kontaktirala supervizora WTA, poslala snimke ekrana poruka i obavestila svoje roditelje. Moji roditelji su zatim kontaktirali konzulat, a kada sam se jutros probudila ponovo sam razgovarala sa WTA supervizorom. Rečeno mi je da su slične pretnje nedavno dobili i drugi igrači i da se sumnja da su lični podaci možda procureli iz WTA baze, što se trenutno istražuje.

Konzulat je reagovao veoma brzo i poslao tri policajca na moj meč, na čemu sam im izuzetno zahvalna. Policija je takođe otišla do kuća mojih roditelja i bake, a nakon meča sam ovde u Turskoj podnela i zvaničnu prijavu policiji.

Nadam se da će WTA ozbiljno nastaviti istragu ovog slučaja i preduzeti snažnije korake kako bi zaštitila lične podatke i bezbednost igračica, kao i da će odmah obavestiti igrače ukoliko dođe do curenja podataka u njihovom sistemu.

Nijedan igrač ne bi trebalo da prolazi kroz nešto ovako" - zaključila je Mađarica.

Kako Udvardi tvrdi slične pretnje dobijale su i druge teniserke, zbog čega se sumnja da je došlo do curenja ličnih podataka iz WTA baza. Nadležne institucije već su pokrenule istragu, dok teniska organizacija radi na dodatnim merama zaštite igrača.

Ovaj slučaj ponovo je otvorio pitanje koliko su sportisti izloženi pritiscima kladioničarskih mafija, koje pokušavaju da utiču na rezultate mečeva.