Dirljivu poruku ostavio je Novak nakon trijumfa u drugom kolu Indijan Velsa.
DVA IMENA NA ĆIRILICI I VELIKO SRCE! Otkriveno kome je Novak posvetio poruku na kameri! (VIDEO)
Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se noćas u treće kolo Masters turnira u Indijan Velsu, pošto je posle preokreta pobedio Poljaka Kamila Majhšaka sa 2:1 u setovima (4:6, 6:1, 6:2).
Nakon meča Novak je na kameri na ćirilici napisao Vlada i Stanka i nacrtao srce ispod toga.
Reč je o deci Novakovog strica Gorana Đokovića, koja su imena dobili po babi i dedi. Blizanci su u subotu proslavili deveti rođendan, a brat Nole im je posvetio pobedu i tako po ko zna koji put pokazao koliko mu je porodica važna.
Poruka Novaka posle pobede u Indijan Velsu Foto: Screenshot
