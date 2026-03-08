Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se noćas u treće kolo Masters turnira u Indijan Velsu, pošto je posle preokreta pobedio Poljaka Kamila Majhšaka sa 2:1 u setovima (4:6, 6:1, 6:2).

Nakon meča Novak je na kameri na ćirilici napisao Vlada i Stanka i nacrtao srce ispod toga.

Reč je o deci Novakovog strica Gorana Đokovića, koja su imena dobili po babi i dedi. Blizanci su u subotu proslavili deveti rođendan, a brat Nole im je posvetio pobedu i tako po ko zna koji put pokazao koliko mu je porodica važna.

Poruka Novaka posle pobede u Indijan Velsu Foto: Screenshot

