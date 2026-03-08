"Da, to bi bilo lepo, reći ću da mi je to jedan od dugoročnih ciljeva, da kažemo tako. Bilo bi lepo stići do Olimpijskih igara. Još uvek je dug put dotle. Kada ste u ovoj fazi karijere i imate ovoliko godina svaka godina deluje duža nego za bilo koga mlađeg. Ali pokušaću da stignem tamo, probaću da igram", rekao je Đoković, koji će tada imati 40 godina.