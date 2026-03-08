AMERI PITALI NOVAKA DA LI ĆE U LOS ANĐELESU BRATINI OLIMPIJSKO ZLATO: Evo šta je Srbin odgovorio!
Zanimljivo pitanje dobio je Novak Đoković nakon trijumfa u drugom kolu Mastersa u Indijan Velsu.
Američke novinare zanimalo je da li će najbolji srpski teniser braniti zlato na Olimpijskim igrama koje se 2028. godine održavaju u Los Anđelesu.
"Da, to bi bilo lepo, reći ću da mi je to jedan od dugoročnih ciljeva, da kažemo tako. Bilo bi lepo stići do Olimpijskih igara. Još uvek je dug put dotle. Kada ste u ovoj fazi karijere i imate ovoliko godina svaka godina deluje duža nego za bilo koga mlađeg. Ali pokušaću da stignem tamo, probaću da igram", rekao je Đoković, koji će tada imati 40 godina.
Podsetimo, najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se noćas u treće kolo Masters turnira u Indijan Velsu, pošto je posle preokreta pobedio Poljaka Kamila Majhšaka sa 2:1 u setovima (4:6, 6:1, 6:2).