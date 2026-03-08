Slušaj vest

Posle više od dva sata velike borbe Novak Đoković izborio je plasman u treće kolo Mastersa u Indijan Velsu.

Novak je posle preokreta savladao borbenog Poljaka Kamila Majhrčaka rezultatom 2:1 u setovima (4:6, 6:1, 6:2).

Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Mučio se Nole tokom čitavog meča, jer su uslovi za igru bili izuzetno teški. U jednom momentu mu se slošilo, da je i povratio. Naime, kamera je zabeležila momenat kada se Novak sakrio iza reklama. Vratio se nakon par sekundi i onda peškirom obrisao usta. Popularni španski teniski portal "Punto de brejk" otkriva da je u tom momentu povraćao.

Nažalost, to nije jedini problem koji je srpski teniser imao tokom meča. Bilo je evidentno da Đoković ima problema sa laktom desne ruke. Meč je igrao sa steznikom, a tokom drugog seta se u više navrata držao za bolno mesto.

Ne propustiteTenisAMERI PITALI NOVAKA DA LI ĆE U LOS ANĐELESU BRATINI OLIMPIJSKO ZLATO: Evo šta je Srbin odgovorio!
whatsapp-image-20240802-at-8.23.07-pm-2.jpg
TenisDVA IMENA NA ĆIRILICI I VELIKO SRCE! Otkriveno kome je Novak posvetio poruku na kameri! (VIDEO)
Novak Đoković
TenisĐOKOVIĆ VEĆ SAZNAO RIVALA: Amerikanac srpskog porekla čeka Novaka!
Novak Đoković
TenisNOVAK OD OČAJA DO SJAJA: Đoković izgubio set, pa samleo Majhšaka za treće kolo Indijan Velsa
profimedia-1080936955.jpg

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole