NOVAK POVRAĆAO USRED MEČA, ALI TO NIJE BIO JEDINI PROBLEM! Srbin prošao agoniju na terenu - isplivao i snimak! (VIDEO)
Posle više od dva sata velike borbe Novak Đoković izborio je plasman u treće kolo Mastersa u Indijan Velsu.
Novak je posle preokreta savladao borbenog Poljaka Kamila Majhrčaka rezultatom 2:1 u setovima (4:6, 6:1, 6:2).
Mučio se Nole tokom čitavog meča, jer su uslovi za igru bili izuzetno teški. U jednom momentu mu se slošilo, da je i povratio. Naime, kamera je zabeležila momenat kada se Novak sakrio iza reklama. Vratio se nakon par sekundi i onda peškirom obrisao usta. Popularni španski teniski portal "Punto de brejk" otkriva da je u tom momentu povraćao.
Nažalost, to nije jedini problem koji je srpski teniser imao tokom meča. Bilo je evidentno da Đoković ima problema sa laktom desne ruke. Meč je igrao sa steznikom, a tokom drugog seta se u više navrata držao za bolno mesto.