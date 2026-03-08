INDIJAN VELS - BEZ IZNENAĐENJA U ŽENSKOJ KONKURENCIJI: Svitolina, Andrejeva, Švjontek i Pegula u trećem kolu!
Deveta teniserka sveta Elina Svitolina plasirala se danas u treće kolo mastersa u Indijan Velsu, pošto je pobedila nemačku igračicu Lauru Zigmund sa 7:6 (5), 4:6, 6:3.
Ukrajinka je do pobede nad 55. igračicom sveta došla za dva sata i 34 minuta.
Svitolina je u drugom gemu prvog seta napravila brejk, da bi Zigmund u sedmom gemu oduzela servis rivalki.
Prvi set je otišao u taj-brejk u kojem je Svitolina iskoristila drugu set priliku.
Jedini brejk u drugom setu viđen je u 10. gemu, kada je Zigmund iskoristila petu set loptu za izjednačenje na 1:1.
U trećem setu viđena su četiri brejka, od čega je tri napravila Svitolina za plasman u treće kolo.
Svitolina se u sledećoj fazi sastaje sa američkom igračicom Ešlin Kruger (82. na WTA listi), koja je bila bolja od 19. igračice sveta Ruskinje Ljudmile Samsonove sa 3:6, 7:5, 6:2.
Plasman u treće kolo izborila je i osma teniserka sveta Mira Andrejeva, koja brani prošlogodišnju titulu u Indijan Velsu.
Ona je sa 6:0, 6:0 pobedila 65. igračicu sveta Argentinku Solanu Sijeru, a u narednoj fazi igra protiv Čehinje Katerine Sinjakove (44. na WTA listi).
Peta igračica sveta Džesika Pegula iz SAD pobedila je hrvatsku teniserku Donu Vekić (103. na WTA listi) sa 4:6, 6:2, 6:3.
Pegula u trećoj rundi igra protiv 26. igračice sveta Letonke Jelene Ostapenko.
Do trećeg kola mastersa u Indijan Velsu stigla je i druga igračica sveta Poljakinja Iga Švjontek, koja je savladala domaću teniserku Kajlu Dej sa 6:0, 7:6 (2), i u narednoj fazi se sastaje sa 34. igračicom sveta Grkinjom Marijom Sakari.
Plasman u treće kolo prvog mastersa u sezoni izborile su i 15. igračica sveta Amerikanka Medison Kiz, Belgijanka Eliz Mertens (21. na svetu), Ukrajinka Marta Kostjuk (28.), Britanka Sonaj Kartal (54.) i hrvatska teniserka Antonia Ružić (57.).
