"Mislim da bi sudije trebalo da budu fleksibilnije. Jedno-dvoje prave probleme u mnogo mečeve. Postoje i druge sudije koje su fleksibilnije. Rekao bih da, ako razumeju tenis, znaju kako to treba da rade. Oni koji su baš strogi i nemaju tu fleksibilnost jednostavno – ne razumeju tenis", rekao je Španac.

"Iskreno, nisam razgovarao sa njima. Niko nije došao kod mene da me pita šta mislim o tome. Pretpostavljam da će tako i ostati. Ne želim da gubim vreme, iskreno, jer sam već bio u situacijama kada odeš da se žališ ili da kažeš svoje mišljenje, a ništa se ne promeni. Zato ne želim da gubim vreme. Oni već znaju moje mišljenje i kakvo je moje iskustvo. Videćemo da li će nešto promeniti ili neće, ali ja želim da budem usredsređen na druge stvari", istakao je Alkaraz.