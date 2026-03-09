"ONI NE RAZUMEJU TENIS" Alkaraz: Da pričam sa ATP? Ne gubi mi se vreme!
Najbolji teniser sveta, Španac Karlos Alkaraz, prokomentarisao je raspravu koju je imao sa sudijom tokom meča drugog kola Mastersa u Indijan Velsu.
Podsetimo, Alkaraz je u drugoj rundi rutinski savladao Grigora Dimitrova sa 2:0 u setovima.
Alkaraz je dobio opomenu jer je prekoračio dozvoljenih 25 sekundi između poena, što mu se često dešava.
"Mislim da bi sudije trebalo da budu fleksibilnije. Jedno-dvoje prave probleme u mnogo mečeve. Postoje i druge sudije koje su fleksibilnije. Rekao bih da, ako razumeju tenis, znaju kako to treba da rade. Oni koji su baš strogi i nemaju tu fleksibilnost jednostavno – ne razumeju tenis", rekao je Španac.
Na pitanje da li je o tome razgovorao za nekim iz ATP, dao je zanimljiv odgovor:
"Iskreno, nisam razgovarao sa njima. Niko nije došao kod mene da me pita šta mislim o tome. Pretpostavljam da će tako i ostati. Ne želim da gubim vreme, iskreno, jer sam već bio u situacijama kada odeš da se žališ ili da kažeš svoje mišljenje, a ništa se ne promeni. Zato ne želim da gubim vreme. Oni već znaju moje mišljenje i kakvo je moje iskustvo. Videćemo da li će nešto promeniti ili neće, ali ja želim da budem usredsređen na druge stvari", istakao je Alkaraz.