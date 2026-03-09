Slušaj vest

Najbolji teniser sveta, Španac Karlos Alkaraz, prokomentarisao je raspravu koju je imao sa sudijom tokom meča drugog kola Mastersa u Indijan Velsu.

Podsetimo, Alkaraz je u drugoj rundi rutinski savladao Grigora Dimitrova sa 2:0 u setovima.

Alkaraz je dobio opomenu jer je prekoračio dozvoljenih 25 sekundi između poena, što mu se često dešava.

"Mislim da bi sudije trebalo da budu fleksibilnije. Jedno-dvoje prave probleme u mnogo mečeve. Postoje i druge sudije koje su fleksibilnije. Rekao bih da, ako razumeju tenis, znaju kako to treba da rade. Oni koji su baš strogi i nemaju tu fleksibilnost jednostavno – ne razumeju tenis", rekao je Španac.

Na pitanje da li je o tome razgovorao za nekim iz ATP, dao je zanimljiv odgovor:

"Iskreno, nisam razgovarao sa njima. Niko nije došao kod mene da me pita šta mislim o tome. Pretpostavljam da će tako i ostati. Ne želim da gubim vreme, iskreno, jer sam već bio u situacijama kada odeš da se žališ ili da kažeš svoje mišljenje, a ništa se ne promeni. Zato ne želim da gubim vreme. Oni već znaju moje mišljenje i kakvo je moje iskustvo. Videćemo da li će nešto promeniti ili neće, ali ja želim da budem usredsređen na druge stvari", istakao je Alkaraz.

Ne propustiteTenisPRVI SUSRET NOVAKA I ALKARAZA POSLE FINALA AUSTRALIJAN OPENA! Karlos bacio sve sa sebe pa zagrlio Đokovića, a Srbin ga je odmah ovo pitao!
Screenshot 2026-03-05 220617.jpg
TenisALKARAZ OPSOVAO, PA JAVNO OTKRIO DA ŽELI DA SRUŠI NOVAKOV NESTVARAN REKORD! Španac želi da prestigne Srbina, ali to je gotovo "nemoguća misija"!
Novak Đoković, Karlos Alkaraz, Australijan open
TenisO NOVAKU NIJE NI POMISLIO! BIVŠI TRENER ĐOKOVIĆA IZNENADIO IZJAVOM! Otkrio je ko je po njemu najbolji na svetu, a nije Srbin: "Niko nije nepobediv, ali..."
Novak Đoković
TenisALKARAZ OTKRIO SVOJU VELIKU TAJNU! Španac pričao o tenisu i svojim rezultatima, svi teniseri bi trebalo da ga poslušaju!
Karlos Alkaraz

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole