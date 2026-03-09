Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković rekao je posle plasmana u treće kolo mastersa u Indijan Velsu da trenutno nema prvog trenera jer nije spreman da u ovoj fazi karijere dovede nekog potpuno novog.

"Nemam nikoga koga bih mogao da nazovem prvim trenerom u ovom momentu. I ja sam u redu sa tim. Osećam da imam ono što mi je potrebno. Ne mislim da sam sada spreman u ovoj fazi karijere da dovedem nekog potpuno novog i da sa njim prođem kompletan proces upoznavanja", rekao je Đoković posle pobede nad Kamilom Majžakom u drugom kolu Indijan Velsa.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Srbin, koji će uskoro napuniti 39 godina, ističe da i dalje želi da bude što bolji na terenu.

"Nedostatak trenera ne znači da ne pokušavam da poboljšam igru ili da inoviram, da nađem načine na i van terena da poboljšam igru. Radim to, doveo sam različite ljude, proveo sam nekoliko nedelja analizirajući i dekonstruišući moju igru", zaključio je Đoković, kom će rival u trećem kolu biti Amerikanac Aleksandar Kovačević.