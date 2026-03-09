Slušaj vest

Novak Đoković trenutno se nalazi u Indijan Velsu gde će pokušati da stigne do još jednog trofeja.

Meč trećeg kola ovog mastersa Novak će igrati u ponedeljak oko 20 časova protiv Amerikanca srpskog porekla, Aleksandra Kovačevića, a na Đokovićevom treningu uoči ovog duela desila se jedna zanimljiva i nesvakidašnja scena.

Novakova bliska prijateljica i jedna od najboljih teniserki planete, Arina Sabalenka, prekinula je Đokovićev trening i to na način o kom priča čitava planeta.

Sabalenka je rešila da prošeta terenom kao da je na modnoj pisti, a zbunjeni Đoković tada je želeo da servira. Video je srpski as svoju prijateljicu, tako da je odustao od servisa, priključio se šou programu, te je gađao Arinu lopticom i izazvao osmehe svih prisutnih.

Podsetimo, Novak je u prvom kolu Indijan Velsa bio slobodan, dok je u drugoj rundi savladao Kamila Majhšaka posle preokreta (4:6, 6:1, 6:2).

Pored singla, Đoković će igrati i u dublu i to u paru sa Stefanosom Cicipasom, a na teren će nekoliko sati po završetku meča protiv Aleksandra Kovačevića. Đoković i Cicipas igraće protiv jednih od favorita za osvajanje Indijan Velsa, Matea Pavića (Hrvatska) i Marsela Arevala (Salvador).

