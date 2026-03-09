Novak Đoković i Aleksandar Kovačević igraju meč trećeg kola Indijan Velsa (ponedeljak, oko 20 časova), a evo gde možete gledati direktan prenos ovog duela.
Tenis
ĐOKOVIĆ NASTAVLJA PUT KA TITULI U INDIJAN VELSU! Evo gde možete gledati Novakov okršaj sa Aleksandrom Kovačevićem!
Nastavlja Novak Đoković put ka trofeju u Indijan Velsu.
Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia
U trećem kolu Novak će igrati protiv Amerikanca srpskog porekla, Aleksandra Kovačevića (ponedeljak, oko 20 časova), a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.
Direktan prenos ovog meča čeka vas na televiziji Arena Sport Tenis.
Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
