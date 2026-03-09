Slušaj vest

Nastavlja Novak Đoković put ka trofeju u Indijan Velsu.

Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

U trećem kolu Novak će igrati protiv Amerikanca srpskog porekla, Aleksandra Kovačevića (ponedeljak, oko 20 časova), a sva dešavanja pre, za vreme i posle ovog meča možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs.

Direktan prenos ovog meča čeka vas na televiziji Arena Sport Tenis.

Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

Ne propustiteTenis"NEMAM NIKOGA - I U REDU SAM SA TIM" Novak otkrio zašto nema glavnog trenera!
Novak Đoković
TenisNOVAK POVRAĆAO USRED MEČA, ALI TO NIJE BIO JEDINI PROBLEM! Srbin prošao agoniju na terenu - isplivao i snimak! (VIDEO)
Novak Đoković
TenisAMERI PITALI NOVAKA DA LI ĆE U LOS ANĐELESU BRATINI OLIMPIJSKO ZLATO: Evo šta je Srbin odgovorio!
whatsapp-image-20240802-at-8.23.07-pm-2.jpg
TenisDVA IMENA NA ĆIRILICI I VELIKO SRCE! Otkriveno kome je Novak posvetio poruku na kameri! (VIDEO)
Novak Đoković

 BONUS VIDEO:

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole