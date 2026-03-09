Slušaj vest

Drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner plasirao se u osminu finala Mastersa u Indijan Velsu pošto je prošle noći pobedio Kanađanina Denisa Šapovalova sa 6:3, 6:2.

Siner je izgubio svoj prvi servis na meču bez osvojenog poena, ali je odmah odgovorio, nakon čega je u osmom gemu novim brejkom osigurao prvi set. Italijan je u drugom setu dva puta oduzimao servis rivalu i na kraju slavio posle 71 minuta igre.

"On je igrač koji je u formi, tako da sam veoma zadovoljan svojim nastupom. Trudio sam se da ostanem čvrts na osnovnoj liniji, ali i malo agresivniji u drugom setu, što je pomoglo. Bio je ovo težak početak za mene, ali sam zadovoljan kako sam reagovao", rekao je Siner posle meča.

Janik Siner u Indijan Velsu Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

Siner će u osmini finala igrati protiv Brazilca Žoaa Fonseke, koji je eliminisao Amerikanca Tomija Pola sa 6:2, 6:3.

