Siner je izgubio svoj prvi servis na meču bez osvojenog poena, ali je odmah odgovorio, nakon čega je u osmom gemu novim brejkom osigurao prvi set. Italijan je u drugom setu dva puta oduzimao servis rivalu i na kraju slavio posle 71 minuta igre.

"On je igrač koji je u formi, tako da sam veoma zadovoljan svojim nastupom. Trudio sam se da ostanem čvrts na osnovnoj liniji, ali i malo agresivniji u drugom setu, što je pomoglo. Bio je ovo težak početak za mene, ali sam zadovoljan kako sam reagovao", rekao je Siner posle meča.