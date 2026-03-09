Rezultati šesnaestine finala Indijan Velsa u ženskoj konkurenciji.
INDIJAN VELS: Sabalenka ubedljiva, Anisimova pregazila bivšu šampionku US opena, Koko Gof predala meč!
Prva teniserka sveta Arina Sabalenka je prošla u osminu finala pobedivši Rumunku Žaklin Kristijan sa 6:4, 6:1 posle sat i 12 minuta igre.
Ona će u narednom kolu Indijan Velsa igrati protiv Japanke Naomi Osake.
Amerikanka Amanda Anisimova, šesta na WTA listi, bila je ubedljiva protiv Britanke Eme Radukanu sa 6:1, 6:1 i u osmini finala igraće protiv Kanađanke Viktorije Mboko.
Dalje je prošla i Filipinka Aleksandra Ijala kojoj je Amerikanka Koko Gof predala meč. Ijala je vodila sa 6:2, 2:0 u trenutku kada je četvrta teniserka sveta predala meč.
Čehinja Linda Noskova biće naredna protivnica Ijali.
