Slušaj vest

Prva teniserka sveta Arina Sabalenka je prošla u osminu finala pobedivši Rumunku Žaklin Kristijan sa 6:4, 6:1 posle sat i 12 minuta igre.

Ona će u narednom kolu Indijan Velsa igrati protiv Japanke Naomi Osake.

Amerikanka Amanda Anisimova, šesta na WTA listi, bila je ubedljiva protiv Britanke Eme Radukanu sa 6:1, 6:1 i u osmini finala igraće protiv Kanađanke Viktorije Mboko.

Dalje je prošla i Filipinka Aleksandra Ijala kojoj je Amerikanka Koko Gof predala meč. Ijala je vodila sa 6:2, 2:0 u trenutku kada je četvrta teniserka sveta predala meč.

Čehinja Linda Noskova biće naredna protivnica Ijali.

Beta

Ne propustiteTenisSINDER RAZMONTIRAO NESREĆNOG ŠAPOVALOVA: Zadovoljan sam svojim nastupom!
Janik Siner
Tenis"NEMAM NIKOGA - I U REDU SAM SA TIM" Novak otkrio zašto nema glavnog trenera!
Novak Đoković
Tenis"ONI NE RAZUMEJU TENIS" Alkaraz: Da pričam sa ATP? Ne gubi mi se vreme!
Karlos Alkaraz na meču protiv Aleksandera Zvereva
TenisNOVAK POVRAĆAO USRED MEČA, ALI TO NIJE BIO JEDINI PROBLEM! Srbin prošao agoniju na terenu - isplivao i snimak! (VIDEO)
Novak Đoković

Arina Sabalenka i Svitolina se ne rukuju Izvor: Eurosport