Mesto u osmini finala Mastersa u Indijan Velsu obezbedio je četvrti teniser sveta, Nemac Aleksander Zverev, koji je pobedio domaćeg igrača Brendona Nakašimu sa 7:6, 5:7, 6:4.

Zvereva u osmini finala čeka još jedan Amerikanac, Frensis Tijafo.

Kanađanin Feliks Ože-Alijasim plasirao se u osminu finala pošto je bio bolji od sunarodnika Gabrijela Dialoa sa 6:7, 6:3, 6:3. Deveti teniser sveta će u narednom kolu igrati protiv Francuza Artura Fisa.

Dalje je prošao i Amerikanac Lerner Tijen koji je pobedio sunarodnika Bena Šeltona sa 7:6(3), 4:6, 6:3. Njegov naredni rival biće Španac Alehandro Davidović Fokina koji je bio bolji od češkog tenisera Jakuba Menšika sa 6:2, 4:6, 6:2.

Beta

