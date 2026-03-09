Slušaj vest

Novak Đoković trenutno se nalazi u Indijan Velsu gde će pokušati da stifne do još jednog trofeja.

On se plasirao u treće kolo pobedom protiv Kamila Majhšaka, a posle toga dao je intervju za "Tennis Channel" gde ga je ugostio Prakaš Amritraj.

1/7 Vidi galeriju Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Došao je Novak nasmejan na ovaj intervju, ali je brzo skinuo osmeh sa lica i to zbog najave. Dok je Đoković pričao, na ekranu se pojavila grafika na kojoj piše: "Novak Đoković je drugi najstariji muškarac koji je došao do treće runde, posle Iva Karlovića", a Srbin je brzo reagovao.

- Drugi najstariji koji je stigao do treće runde? To je baš lep opis mene, hvala vam - rekao je Novak ironično posle objave u kojoj su se našli on i čuveni Hrvat.

Bivšem teniseru, a sada voditelju, Prakašu Amritraju, bilo je veoma neprijatno, te je tražio od kolega da isprave stvari.

Na kraju je na ekranu pisalo "most distinguished", što bi na kraju moglo da se prevede kao "najugledniji" ili "najuvaženiji", na šta se Đoković nasmejao jer je shvatio da mu se tako izvinjavaju.

- Vau... To je baš sofisticirana reč - rekao je Đoković sa osmehom na licu.

