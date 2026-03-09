Slušaj vest

Novak Đoković je na Mastersu u Indijan Velsu ukrstio rekete sa Aleksandrom Kovačevićem u drugom kolu.

Posle prvog gema u drugom setu, Novak je eksplodirao na svoj tim smatrajući da ne dobija baš najbolje recepte u trećem kolu Indijan Velsa protiv Aleksandra Kovačevića.

Poruka Novaka posle pobede u Indijan Velsu

U gemu koji je trajao skoro 14 minuta, Kovačević je uspeo da zadrži svoj servis, a onda je Novak pukao ka svom boksu.

- Ti! Ti! Šta čekaš koju p***u materinu? Inkredibile, inkredibile (neverovatno) - govorio je Đoković kada je išao ka svojoj klupi.

Pogledajte!

