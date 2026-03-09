Novak Đoković je na Mastersu u Indijan Velsu izgubio živce tokom meča protiv Kovačevića, psovke su odjekivale. Pogledajte kako je reagovao.
besan
BAŠ SE IZNERVIRAO! Novak Đoković sočno psovao, sve im je po spisku... (VIDEO)
Novak Đoković je na Mastersu u Indijan Velsu ukrstio rekete sa Aleksandrom Kovačevićem u drugom kolu.
Posle prvog gema u drugom setu, Novak je eksplodirao na svoj tim smatrajući da ne dobija baš najbolje recepte u trećem kolu Indijan Velsa protiv Aleksandra Kovačevića.
Poruka Novaka posle pobede u Indijan Velsu Foto: Screenshot
U gemu koji je trajao skoro 14 minuta, Kovačević je uspeo da zadrži svoj servis, a onda je Novak pukao ka svom boksu.
- Ti! Ti! Šta čekaš koju p***u materinu? Inkredibile, inkredibile (neverovatno) - govorio je Đoković kada je išao ka svojoj klupi.
