Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u osminu finala Mastersa u Indijan Velsu.

Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Đoković je u meču 3. kola savladao Amerikanca Aleksandra Kovačevića sa 2:1, po setovima 6:4, 1:6, 6:4.

U narednom kolu Novak čeka boljeg iz duela Džeka Drejpera i Fransiska Serundola.

Đoković je posle meča izneo svoje impresije nakon dramatične pobede nad Kovačevićem.

"Baš težak meč. Dobar performans od strane Kovačevića, uvek je lepo ga videti. Njegova porodica je srpska, imamo odličan odnos, on je jedan od najvećih talenata. Imao je sjajan turnir, danas dobro servirao, teško ga je brejknuti. Jedan gem u prvom i poslednji u meču... Bio sam u poziciji koju sam na kraju iskoristio", rekao je Đoković, pa nastavio:

"Ne uživam uvek, kada su ovakvi uslovi na sve to se suočavate sa igračem koji igra jako dobar tenis. Ali, tu sam i dalje. Na kraju sam uspeo da sve da prebrodim".

Potom je Đoković nastavio na srpskom jeziku.

"Izuzetno dobar meč protiv jako dobrog prijatelja, podigao je nivo igre, to je evidentno. Brutalan servis je imao, ne sećam se da sam igrao protiv nekoga njegove visine da je tako snažno servirao. Iskoristio sam šanse, bilo je neizvesno do kraja, drago mi je da sam na kraju ja izašao kao pobednik", objasnio je Đoković.

