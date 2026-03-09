Novak Đoković saznaje rivala u osmini finala Indijan Velsa: britanski teniser Džek Drejper. Pročitajte više o njihovom prethodnom susretu.
BIĆE PAKLENO! Novak Đoković saznao rivala u osmini finala Indijan Velsa!
Britanski teniser Džek Drejper plasirao se u osminu finala Mastersa u Indijan Velsu pobedom nad Fransiskom Serundolom sa 2:0 u setovima (6:1, 7:5) i zakazao duel protiv Novaka Đokovića.
Podsetimo, Novak Đoković i Džek Drejper su se do sada samo jednom sastajali tokom svojih karijera, bilo je to na Vimbldonu pre skoro pet godina, kada je Britanac poveo sa 1:0 u setovima, a potom je Đoković povisio nivo igre i došao do plasmana u narednu rundu.
Poruka Novaka posle pobede u Indijan Velsu Foto: Screenshot
Prethodno, Novak je savladao Aleksandra Kovačevića sa 2:1 u setovima.
