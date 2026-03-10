Slušaj vest

Novak Đoković i Stefanos Cicipas napravili su veliku senzaciju u dublu na Mastersu u Indijan Velsu.

Srbin i Grk savladali su treće nosioce, Matea Pavića i Marsela Arevala sa 6:3, 6:2 i tako izborili plasman u osminu finala.

Momci koji su važili za jedne od glavnih favorita za trofej delovali su potpuno nemoćno na ovom meču. Od samog starta Đoković i Cicipas kotrolisali su dešavanja na trenu i na kraju zasluženo stigli do ubedljivog trijumfa.

U osmini finala Novak i Stefanos igraće protiv Valentana Vašeroa i Artura Rinderkneša koji su sa 2:0 izbacili Danila Medvedeva i Lernera Tijena.

Podsetimo, Đoković se plasirao i u osminu finala turnira u Indijan Velsu u singl konkurenciji, pošto je u trećem kolu pobedio 72. igrača sveta Amerikanca Aleksandra Kovačevića posle tri seta, 6:4, 1:6, 6:4.

