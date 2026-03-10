Slušaj vest

Talentovana Ruskinja Mira Andrejeva svojim ponašanjem zgrozila je ljubitelje tenisa širom sveta.

Mira je na turniru u Indijan Velsu napravila neviđeni skandal.

Niz sramnih ispada imala je tokom meča sa Čehinjom Katarinom Sinijakovom. U finišu prvog seta smrskala je reket, pa je zbog toga dobila opomenu. Nažalost, nije se tu zaustavila.

Posle pobedničkog poena Sinijakove ljutito je bacila reket, a onda se okrenula prema publici i glasno poručila:

"Je**** se svi".

Njeno skandalozno ponašanje izazvalo je lavinu negativnih reakcija.

