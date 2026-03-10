Sramno ponašanje mlade ruske teniserke.
NEZAPAMĆENI SKANDAL U INDIJAN VELSU! Slavna Ruskinja ispadima zgrozila planetu: Divljala na terenu, a onda pred kamerama sočno opsovala publiku! (VIDEO)
Talentovana Ruskinja Mira Andrejeva svojim ponašanjem zgrozila je ljubitelje tenisa širom sveta.
Mira je na turniru u Indijan Velsu napravila neviđeni skandal.
Niz sramnih ispada imala je tokom meča sa Čehinjom Katarinom Sinijakovom. U finišu prvog seta smrskala je reket, pa je zbog toga dobila opomenu. Nažalost, nije se tu zaustavila.
Posle pobedničkog poena Sinijakove ljutito je bacila reket, a onda se okrenula prema publici i glasno poručila:
"Je**** se svi".
Njeno skandalozno ponašanje izazvalo je lavinu negativnih reakcija.
