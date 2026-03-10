Slušaj vest

Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u noći između ponedeljka i utorka u osminu finala Indijan Velsa, pošto je posle tri seta pobedio Francuza Artura Rinderkneša 6:7(8), 6:3, 6:2.

Masters u Indijan Velsu 2026, Karlos Alkaraz Foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia

On je pobedio 28. igrača na ATP listi posle dva sata i 27 minuta.

Alkaraz će u osmini finala igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je posle tri seta pobedio Valentina Vašeroa iz Monaka 6:3, 3:6, 4:6.

Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog uzbudljivog okršaja:

Susret Novaka Đokovića i Karlosa Alkaraza Izvor: Instagram/djokernole