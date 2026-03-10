Alkaraz će u osmini finala igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je posle tri seta pobedio Valentina Vašeroa.
ALKARAZ IZGUBIO SET, PA DODAO GAS! Španac posle preokreta u osmini finala Indijan Velsa!
Prvi teniser sveta Španac Karlos Alkaraz plasirao se u noći između ponedeljka i utorka u osminu finala Indijan Velsa, pošto je posle tri seta pobedio Francuza Artura Rinderkneša 6:7(8), 6:3, 6:2.
Masters u Indijan Velsu 2026, Karlos Alkaraz Foto: Charles Baus / Zuma Press / Profimedia
On je pobedio 28. igrača na ATP listi posle dva sata i 27 minuta.
Alkaraz će u osmini finala igrati protiv Norvežanina Kaspera Ruda, koji je posle tri seta pobedio Valentina Vašeroa iz Monaka 6:3, 3:6, 4:6.
Pogledajte najzanimljivije momente sa ovog uzbudljivog okršaja:
