Druga teniserka sveta Poljakinja Iga Švjontek plasirala se u osminu finala mastersa u Indijan Velsu, pošto je u noći između ponedeljka i utorka posle dva seta pobedila Grkinju Mariju Sakari 6:3, 6:2.

Ona je savladala 34. igračicu na WTA listi posle sat i 26 minuta.

Švjontek je pet puta oduzela servis Grkinji, koja je napravila dva brejka.

U osmini finala, Švjontek će igrati protiv Čehinje Karoline Muhove.

U osminu finala se plasirala i treća teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina, koja je posle dva seta pobedila Ukrajinku Martu Kostjuk 6:4, 6:4.

Ona je pobedila 28. teniserku na WTA listi posle sat i 26 minuta.

Ribakina će u osmini finala igrati protiv Britanke Sonaj Kartal, koja je posle tri seta pobedila Amerikanku Medison Kiz 2:6, 6:2, 6:3 Kartal, 54. teniserka sveta, pobedila je 15. igračicu sveta posle sat i 58 minuta.

Beta