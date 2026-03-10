Slušaj vest

Drejper je u trećem kolu mastersa u Indijan Velsu pobedio Fransiska Serundola

Imao je 14. teniser sveta puno problema sa povredom zbog koje je i operisan. Ovo je prvi put još od Kvinsa i juna 2025. godine da je vezao dve pobede.

"Da, dugo je prošlo, morao sam da prihvatim da će to biti povreda koja ostavlja posledice, drago mi je što sam se vratio i ponovo mogu da igram. Zahvalan sam kako igram", rekao je Drejper nakon plasmana u četvrto kolo.

Upitan je da li zna ko mu je naredni rival.

"Upravo su mi rekli da igram protiv Novaka", poručio je Britanac i dodao:

"Ja ga gledam još od kada sam bio dečak, po mom mišljenju Novak Đoković je najveći svih vremena. Pokazao je godinama da je najveći šampion svih vremena, znaš da će biti težak izazov, da će igrati neverovatan tenis i da ću ipak morati da podignem nivo svoje igre".

