Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas plasirali su se u noći između ponedeljka i utorka u osminu finalu dubla u Indijan Velsu, a naredni meč igraće u noći između utorka i srede.

Preciznije, duel za četvrtfnale na programu je oko 22.30 časova po srednjoevropskom vremenu. 

Za narednu rundu, Đoković i Cicipas će igrati protiv Valentina Vašeroa iz Monaka i Francuza Artura Rinderkneša.

Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Ovaj meč možete gledati na kanalu Arena Tenis, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu. 

Ne propustiteTenis"UPRAVO SU MI REKLI DA IGRAM PROTIV ĐOKOVIĆA..." Britanac pobedio, pa odmah čuo da ide na Srbina
TenisINDIJAN VELS: Švjontek i Ribakina u osmini finala!
Iga Švjontek
TenisALKARAZ IZGUBIO SET, PA DODAO GAS! Španac posle preokreta u osmini finala Indijan Velsa!
Karlos Alkaraz
TenisNEZAPAMĆENI SKANDAL U INDIJAN VELSU! Slavna Ruskinja ispadima zgrozila planetu: Divljala na terenu, a onda pred kamerama sočno opsovala publiku! (VIDEO)
Mira Andrejeva

Novak se svađa sa Borisom Bošnjakovićem Izvor: Arena tenis