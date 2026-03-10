Novak opet na terenu...
Tenis
NOVAK I DANAS NA TERENU: Đoković i Cicipas napravili već jednu senzaciju - sada je na redu nova bitka! Evo kada počinje
Slušaj vest
Srpski teniser Novak Đoković i Grk Stefanos Cicipas plasirali su se u noći između ponedeljka i utorka u osminu finalu dubla u Indijan Velsu, a naredni meč igraće u noći između utorka i srede.
Preciznije, duel za četvrtfnale na programu je oko 22.30 časova po srednjoevropskom vremenu.
Za narednu rundu, Đoković i Cicipas će igrati protiv Valentina Vašeroa iz Monaka i Francuza Artura Rinderkneša.
Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia
Vidi galeriju
Ovaj meč možete gledati na kanalu Arena Tenis, dok tekstualni prenos meča možete pratiti na našem sajtu.
Reaguj
Komentariši