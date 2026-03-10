Svi događaji
Novak i Stefanos se bore za četvrtfinale

Iako svakog drugog dana igra u singlu i već je upisao dve pobede, Novak Đoković nema dane odmora, jer će već ove večeri ponovo izaći na teren u dublu.  Njegov par u kalifornijskoj pustinji je Stefanos Cicipas, sa kojim je već napravio iznenađenje savladavši treće nosioce Matea Pavića i Marsela Arevala.

Đoković i Cicipas će taj meč igrati ove večeri drugi meč po programu, posle ženskog singla između Jasmin Paolini i Talije Gibson koje igraju od 21.00. Dakle, Srbin i Grk će na terenu biti oko 22.30 ili koji minut kasnije, u zavisnosti od trajanja prethodnog meča.