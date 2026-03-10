Slušaj vest

Beloruskinja je do plasmana među osam najboljih došla pobedivši 16. igračicu sveta za sat i 20 minuta.

Sabalenka je u prvom setu dva puta oduzela servis protivnici, u trećem i sedmom gemu, dok je za osvajanje drugog seta dovoljan bio brejk u sedmom gemu.

Beloruska teniserka se u četvrtfinalu sastaje sa pobednicom meča između šeste igračice sveta Amerikanke Amande Anisimove i 10. igračice na WTA listi Kanađanke Viktorije Mboko.

