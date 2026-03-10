Slušaj vest

Francuski teniser Artur Fils plasirao se u četvrtfinale turnira u Indijan Velsu, pošto je u osmini finala pobedio devetog igrača sveta Kanađanina Feliksa Ože-Alijasima posle dva seta, 6:3, 7:6.

Fils, 32. igrač sveta, uzeo je dva puta servis kanadskom teniseru, dok je Ože-Alijasim osvojio jedan brejk.

Fils će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između četvrtog tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i 22. igrača sveta Amerikanca Frensisa Tijafoa.

(Beta)

