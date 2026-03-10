Slušaj vest

Nemački igrač je do pobede nad 22. teniserom sveta došao za sat i 29 minuta igre.

Zverev je u oba seta po jednom oduzimao servis protivniku, u prvom setu u šestom gemu i u drugom u sedmom gemu.

On se u četvrtfinalu sastaje sa 32. igračem sveta Arturom Fisom iz Francuske, koji je pobedio devetog igrača na ATP listi Kanađanina Feliksa Ožea-Alijasima sa 6:3, 7:6 (9).

