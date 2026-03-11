Slušaj vest

Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, u noći između srede i četvrtka igra protiv Džeka Drejpera meč osmine finala Mastersa u Indijan Velsu.

Novak Đoković - 2. kolo Indijan Velsa Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia

Termin se neće dopasti navijačima u Srbiji, pošto su organizatori ovaj put Novaka smestili u večernji termin, što znači da neće izaći na teren pre 2 ujutru po srednjeevropskom vremenu.

Podsetimo, ukoliko savlada Drejpera, Đoković će u četvrtfinalu igrati protiv pobednika duela između Danila Medvedeva i Aleksa Mikelsena.

