Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković i 14. na ATP listi Džek Drejper igraju u četvrtom kolu mastersa u Indijan Velsu.

Srbin i Britanac igraće u noći između srede i četvrtka, a njihov meč neće početi pre 02.00 sata po našem vremenu.

Voli da igra sa mlađarijom - Novak Đoković

Tek drugi duel

Susret osmine finala u Indijan Velsu između Novaka Đokovića i Džeka Drejpera privukao je veliku pažnju navijača i analitičara.

To će biti tek drugi susret između njih dvojice, nakon što je Đoković pobedio Drejpera u zasad jedinom duelu. Bilo je to u prvom kolu Vimbldona 2021. godine, kada je Srbin slavio posle četiri seta - 4:6, 6:1, 6:2, 6:2.

Džek Drejper je aktuelni šampion Indijan Velsa, što znači da brani trofej, dok je Novak Đoković petostruki pobednik prestižnog mastersa u pustinji Kalifornije.

- Trudim se da svakodnevno upravljam svojim telom i mentalnim stanjem, kako bih što više mogao da budem u formi. Onda, naravno, postoji izazov i prepreka preko mreže, protiv koga god da igrate - rekao je 38-godišnji Srbin i nastavio:

Mladi momci testiraju šampiona

- Protivnici će biti samo teži, a sledeći je Džek Drejper, koji brani titulu i ponovo igra na zaista visokom nivou. Ali volim izazov, to je jedan od najvećih razloga zašto sam još uvek ovde i takmičim se sa ovim mladim momcima. Zato što zaista želim da vidim kako će me pobediti, ako mogu. I to me svakodnevno pokreće da budem bolji, da zaista dokažem sebi i drugima da i dalje mogu da igram na najvišem nivou. Indijan Vels je turnir na kojem sam zaista uvek uživao igrajući i to je omiljeni turnir na turu za toliko igrača.

Novak Đoković je potencirao da vruće i sparno vreme u Indijan Velsu, kao i iscrpljujući mečevi zahtevaju ozbiljnu fizičku pripremu za svakog tenisera.

- Mogu li da igram bolje? Da. Veoma sam samokritičan, ali mi je drago što sam pobedio u dva meča zaredom u Indijan Velsu u poslednjih nekoliko godina (smeh).

Džek Drejper igra u odličnoj formi na Indijen Velsu

Drejper birao reči

Džek Drejper (24) ne krije veliko poštovanje koje ima prema Novaku Đokoviću.

- Nisam ga baš mnogo video kako igra ovde, ali znam šta da očekujem od Novaka. Pratim ga od mladosti. On je očigledno, najveći teniser svih vremena. To je moje mišljenje. Njegov mentalitet i jednostavno njegov nivo tenisa je uvek neverovatno visok - kazao je Drejper i nastavio:

- Moraću da igram zaista dobro i da iskoristim svoje šanse, ali više od svega,. Veoma sam zahvalan ne samo što sam ovde, već što imam priliku da igram protiv ovih momaka i da nastavim da poboljšavam svoj nivo i dajem sebi još jednu šansu da se takmičim na scenama na kojima želim da budem.