Najbolja teniserka sveta, Arina Sabalenka, otvoreno je kritikovala prenatrpan raspored u ženskom tenisu, istakavši da se tokom sezone igra previše turnira i da bi kalendar morao da bude znatno rasterećen.

Beloruskinja je uputila jasnu poruku čelnicima WTA, naglasivši da bi smanjenje broja takmičenja bilo u interesu igračica, koje se tokom godine suočavaju sa ogromnim fizičkim i mentalnim naporima.

"Lično ne bih imala nijedan turnir u februaru posle Australijan opena, ali znate, zakazivanje je tako teška stvar. Jednostavno bih ukinula ovu obaveznu situaciju, jer ako daleko stignete na jednom turniru, fizički nije dobro za zdravlje da idete i igrate na drugom jer je to obavezno", rekla je Sabalenka i dodala:

"Pustila bih igrače da izaberu gde želi da se takmiče jer ako stignu daleko, do Australijan opena, prerano je za igranje turnira na Bliskom istoku. Dakle, mislim da je obavezna situacija previše, moramo jednostavno smanjiti taj broj. Previše je".

Arina Sabalenka u Indijan Velsu

Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale mastersa u Indijan Velsu, pošto je pobedila japansku igračicu Naomi Osaku sa 6:2, 6:4.

"Veoma sam zadovoljna svojom igrom, načinom na koji sam unela raznolikost na teren, time što sam je naterala da pogađa većinu vremena i naravno zadovoljna servisima, bio je to odličan nastup za mene", poručila je Beloruskinja.