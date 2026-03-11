Italijan nije mogao da se iskontroliše.
SINER SE SVAĐAO SA PUBLIKOM U INDIJAN VELSU! Italijan napravio haos, a onda se sudija umešao - Janik objasnio zbog čega je poludeo na gledaoce! VIDEO
Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu, pošto je u noći između utorka i srede posle dva seta pobedio Brazilca Žoaa Fonseku 7(8):6, 7:6(4).
Jedan od upečatljivijih trenutaka ovog duela dogodio se kada je drugi teniser sveta, Janik Siner, ušao u verbalni sukob sa navijačima na tribinama.
Janik Siner u Indijan Velsu Foto: Harry How / Getty images / Profimedia
Naime, neposredno pre servisa, Siner je prišao bočnoj loži i započeo raspravu sa pojedinim gledaocima iz publike.
U tom trenutku je reagovao sudija i upitao Sinera:
- Janik, šta se dešava? - pitao je sudija.
Italijan se požalio da iz tog dela tribina stalno dopiru glasovi, zbog čega nijednom nije uspeo da se u miru namesti za servis niti da ga izvede bez ometanja iz tog ugla.
