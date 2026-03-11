Slušaj vest

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u četvrtfinale Mastersa u Indijan Velsu, pošto je u noći između utorka i srede posle dva seta pobedio Brazilca Žoaa Fonseku 7(8):6, 7:6(4).

Jedan od upečatljivijih trenutaka ovog duela dogodio se kada je drugi teniser sveta, Janik Siner, ušao u verbalni sukob sa navijačima na tribinama.

Janik Siner u Indijan Velsu Foto: Harry How / Getty images / Profimedia

Naime, neposredno pre servisa, Siner je prišao bočnoj loži i započeo raspravu sa pojedinim gledaocima iz publike.

U tom trenutku je reagovao sudija i upitao Sinera:

- Janik, šta se dešava? - pitao je sudija.

Italijan se požalio da iz tog dela tribina stalno dopiru glasovi, zbog čega nijednom nije uspeo da se u miru namesti za servis niti da ga izvede bez ometanja iz tog ugla.